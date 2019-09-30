Почему нельзя мыть мясо

Во время мытья мяса активность бактерий лишь увеличивается, а сам этот процесс лишь помогает их распространению.

Тщательно мыть все продукты перед их употреблением мы все приучены с самого детства. И тем сложнее отказаться от давней привычки, хотя под струи воды помещать все подряд вовсе не стоит, пишет Рамблер.

Если вы до сих пор продолжаете мыть мясо, прежде, чем его приготовить, знайте, что делать этого не следует. По меньшей мере по двум причинам.

Стремясь смыть с куска мяса всевозможные бактерии и микроорганизмы, хозяйки обычно тщательнейшим образом его моют, даже не подозревая, что, на самом деле, своими действиями лишь усугубляют ситуацию.

Дело в том, что во время мытья мяса активность бактерий лишь увеличивается, а сам этот процесс лишь помогает их распространению. Большинство микроорганизмов вовсе не уходят в слив раковины, как мы надеемся, а "оседают" на ее стенках, посуде или столешнице. Удалить их оттуда крайне сложно, а зараженные участки впоследствии могут стать причиной серьезных отравлений. Особенно это касается мяса курицы, являющейся источником сальмонеллеза. Вместе с каплями воды сальмонеллы могут разлетаться на расстояние до 1 метра по кухне. Понимаете масштаб опасности?

Вторая причина, из-за которой не следует мыть мясо, не настолько опасная, но тоже весьма неприятная. Дело в том, что промывание мяса водой (особенно горячей) нарушает его молекулярный состав. Вследствие чего отбивные, например, плохо поджариваются на сковородке. Мясо не жарится, а тушится, теряет свой вкус и аромат.

Как же быть?

На самом деле, перед приготовлением кусок мяса достаточно тщательно промокнуть бумажным полотенцем и смело отправлять на сковороду или в духовку. Все бактерии, находящиеся на его поверхности, погибнут в процессе тепловой обработки.

Если же на поверхности мяса вы заметили грязь, прилипшие кусочки упаковки и прочий мусор, можно быстро его промыть под струей холодной воды, стараясь при этом не разбрызгивать капли. После этого кусок необходимо тщательно обсушить бумажными полотенцами, которые следует сразу же выбросить в мусоропровод.

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