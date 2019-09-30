Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Мамина и Даригу Назарбаеву

Президент отметил особую важность качественного законодательного обеспечения основных положений Послания.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина и председателя Сената Парламента Даригу Назарбаеву, передает Zakon.kz.

Аскар Мамин доложил Президенту об актуальных вопросах социально-экономического развития, принимаемых мерах по привлечению иностранных инвестиций, реализации проектов государственно-частного партнёрства, развитии регионов. Кроме того, Аскар Мамин проинформировал Президента о проекте уточнения республиканского бюджета на 2019 год.

Глава государства поручил премьер-министру начать подготовку к расширенному совещанию по экономическому развитию в середине октября.

Председатель сената проинформировала Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности верхней палаты парламента, а также плане законопроектных работ.

Президент отметил особую важность качественного законодательного обеспечения основных положений Послания.

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