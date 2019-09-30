Пострадавшие в Чемолгане идут на поправку

Вторая девочка 3 лет в коме, отключена от искусственной вентиляции легких, дышит самостоятельно.

Пострадавшие в аварии в Чемолгане, где поезд снес автобус, идут на поправку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Алматы.

- Ребенок 5 лет состояние тяжелое, улучшение динамики, разговаривает, принимает пищу. Вторая девочка 3 лет в коме, отключена от искусственной вентиляции легких, дышит самостоятельно. Пациентке городской клинической больницы №7 проведена операция, состояние средней тяжести, операция проведена успешно, в динамике наблюдается улучшение, - сообщили медики.

19 сентября рассказали, что пострадавшие были переведены в больницу Алматы.

15 сентября, специалистами-нейрохирургами Алматинской региональной детской клинической больницы и городской детской больницы №1 на базе Карасайской центральной районной больницы прооперирован пострадавший ребенок 2014 г.р. Состояние девочки тяжелое.

Вторая девочка 2016 г.р. находится в крайне тяжелом состоянии. Обе пациентки находятся в коме, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Состояние матери детей 1986 г.р. стабильно тяжелое.

15 сентября в районе 19.00 ч. на перегоне Аксенгир - Чемолган участка Алматы-Отар Алматинского отделения дороги столкнулись пассажирский поезд "Алматы-Костанай" с автобусом марки "Сетра" маршрута "Алматы - Каскелен", рейс №456. В результате погиб водитель автобуса, трое пассажиров пострадали - женщина 1986 г.р. и двое ее детей 2014 и 2016 г.р. В целом в автобусе находились 67 пассажиров. По факту столкновения возбуждено уголовное дело.

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