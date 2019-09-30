В Нацбанке объяснили нехватку монет в Казахстане

По состоянию на 1 сентября 2019 года оценочное количество монет на душу населения Казахстана составляет 163 штуки.

Казахстанцы стали все чаще жаловаться на дефицит монет: в магазинах нет металлических тенге, продавцы просят давать сумму без сдачи. Национальный банк Казахстана прокомментировал ситуацию, передает Zakon.kz.

В финрегуляторе отметили, что спрос на циркуляционные монеты наблюдается постоянно. Увеличение потребности экономики обусловлено развитием сетей оптово-розничной торговли, где в значительных объемах используются монеты. При этом для осуществления торговых операций (платежей) имеются альтеративные виды безналичных платежей.

- Необходимо отметить, что возврат монет в филиалы Национального банка достаточно низкий. Монеты не возвращаются по причине их оседания в торговых автоматах, паркоматах, терминалах, благотворительных ящиках и на руках у населения. Вместе с тем, Национальным Банком постоянно проводится работа с субъектами предпринимательства по активизации сдачи монет на свои банковские счета для последующей их (монет) передачи в наличное денежное обращение, - сообщили в Нацбанке.

С момента первого выпуска в обращение монет в Казахстане наблюдается стабильный тренд увеличения количества монет на душу населения. В среднем за последние 10 лет ежегодный темп прироста монет на душу населения составляет 8%. По состоянию на 1 сентября 2019 года оценочное количество монет на душу населения Казахстана составляет 163 штуки.

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