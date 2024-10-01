Нацбанк выпустил новые монеты с изображением кота
Фото: пресс-служба Национального банка РК
Национальный Банк Казахстана 1 октября сообщил, что выпускает в обращение коллекционные монеты SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN из серии монет "От сердца к сердцу", передает Zakon.kz.
Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 3 октября 2024 года.
"Монета SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN (Мир вашему дому) выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага. "Шаңырағыңыз шаттыққа толсын" – это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома", – говорится в сообщении.
Фото: НБК РК
Отмечается, что монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 1 000 тенге, тиражом 2 000 штук.
"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", – рассказали в Нацбанке.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты JOSHY ULYSY. 800 JYL из серии "Выдающиеся события и люди".
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