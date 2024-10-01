Нацбанк выпустил новые монеты с изображением кота

Фото: пресс-служба Национального банка РК

Национальный Банк Казахстана 1 октября сообщил, что выпускает в обращение коллекционные монеты SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN из серии монет "От сердца к сердцу", передает Zakon.kz.

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