Казахстанца, который сбил ребенка в Южной Корее, до сих пор не могут найти

У 7-летнего малыша диагностировали кровоизлияние в мозг и множественные переломы черепа, ему сделали операцию.

Казахстанца, который сбил ребенка в Южной Корее и скрылся, до сих пор не могут найти, передает Zakon.kz.

У 7-летнего малыша диагностировали кровоизлияние в мозг и множественные переломы черепа, ему сделали операцию. Позже в МИД подтвердили эту ситуацию, но найти мужчину так и не удалось.

- Мы до сих пор еще не знаем, где находится данный гражданин. Как до этого сообщали, он скрылся на территории третьей страны. Дальше его следы неизвестно куда ведут. Мы до сих пор ведем поиски. Мониторим ситуацию, - сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

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