Насильника девочки с ДЦП из Павлодара приговорили к 10 годам тюрьмы

По словам адвоката, дело закрывали семь раз.

В Павлодаре спустя три года разбирательств вынесли приговор по делу об изнасиловании девочки с ДЦП, передает Zakon.kz.

Мужчину,который жил по соседству и совершил изнасилование, приговорили к 10 годам тюремного заключения.

- Лицо, обвиняемое в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки - инвалида было наконец признано виновным по ч.3 ст.121 УК РК, осуждено к 10 годам лишения свободы, взято под стражу в зале суда. Трехлетняя эпопея тяжелейшего доказывания когда это уголовное дело полиция прекращала целых семь раз наконец завершена, - написал адвокат Бауыржан Азанов в Facebook.

Как ранее писала лидер движения #НеМолчи Дина Смаилова, когда 15-летняя девочка выносила мусор ее позвал 67-летний сосед якобы посмотреть голубей. Затем он вынул свой половой орган и притянул ее руку к нему. Второй рукой он залез девочке под одежду в область груди. После содеянного, он попросил не сообщать об этом маме.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!