Скрывшим доходы семьям перестали давать АСП

Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты РК.

В Казахстане проходят проверки по каждому случаю выявленного нарушения при назначении выплат адресной социальной помощи, передает Zakon.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК.

В результате таких проверок, 444 семьям в Павлодарской области, скрывшим свои реальные доходы, тем самым незаконно добившимся назначения адресной соцпомощи (АСП), прекращены ее выплаты.

Руководитель отдела социальной помощи и социального партнерства областного Управления координации занятости и социальных программ Майгуль Рахимжанова сообщила о вопиющих фактах обмана сотрудников социальных служб жителями Павлодарской области. По ее словам, при назначении АСП наиболее распространенным нарушением является сокрытие реальных доходов.

- Семья из шести человек, проживающая в с. Каратерек Майского района, подала заявление на назначение АСП в апреле месяце 2019 года. Семье было назначено АСП в размере 105 тыс. 843 тенге. При дополнительной проверке силами нашего Управлени было выявлено сокрытие реальных доходов семьи. В результате проведения перерасчета семье было отказано в получении АСП, – рассказала Майгуль Рахимжан

ова.

В Западно-Казахстанской области проверкой на предмет правомерности получения АСП были охвачены 2516 семей, из которых 586 семьям приостановлена, еще 508 семьям прекращена выплата.

Руководитель отдела Управления координации занятости и социальных программ ЗКО Кайргали Надыргалиев сообщил о вопиющих фактах обмана сотрудников социальных служб жителями региона. По его словам, при назначении АСП наиболее распространенным нарушением является сокрытие реальных доходов.

- Мать шестерых детей, проживающая в Уральске, с декабря прошлого года стала получать АСП. При проверке на предмет правомерности получения соцпомощи нами было выявлено сокрытие реальных доходов семьи. Глава семьи, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель в 2018 году скрыл доход на сумму 6 млн 904 тыс 550 тенге. В текущем году, cогласно налоговым отчетам за первое полугодие 2019 года, доход семьи составил 3 млн 877 тыс тенге. В результате проведения перерасчета семье было отказано в получении АСП, – рассказал Кайргали Надыргалиев.

Подобный факт имел место в Жанакалинском районе, где в апреле прошлого года тесть заявительницы в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" получил кредит в размере 5 млн 200 тыс. тенге, на которые приобрел 17 голов племенного КРС.

- Учитывая, что заявительница не указала приобретенный проживающим вместе с ней тестем КРС по льготному кредитованию, тем самым скрыла реальный доход семьи, ей прекращена выплата АСП на сумму 1 млн 530 тыс 612 тенге. Выплаченные деньги за апрель и май месяцы в сумме 255 тыс 100 тенге возвращены в бюджет, – сообщил Надыргалиев.

Также, скрыв свои реальные доходы, несколько жителей Актюбинской области незаконно добились назначения адресной соцпомощи, ем самым нанесли государству ущерб на общую сумму более около 3,5 млн тенге.

Руководитель отдела мониторинга малообеспеченных семей и оказания соцпомощи областного Управления координации занятости и социальных программ Аксулу Жубаназарова сообщила о вопиющих фактах обмана сотрудников социальных служб жителями Актюбинской области. По ее словам, при назначении АСП наиболее распространённым нарушением является сокрытие доходов и повторное получение соцпомощи путем регистрации по временному месту пребывания.

- Так, в начале апреля т.г. жительница региона подала документы на АСП в отдел занятости и социальных программ Алгинского района. Ей была назначена соцпомощь на общую сумму 1 млн 574 тыс 820 тенге, из расчета выплат по 131 тыс 235 тенге ежемесячно. 23 апреля эта же женщина получила временную регистрацию и снова подала документы на получение АСП, но уже в городе Актобе, – рассказала Аксулу Жубаназарова.

Во исполнение указания Минтруда по выявлению излишне выплаченных платежей, Управлением координации занятости и социальных программ Актюбинской области установлено, что жительнице Алги повторно назначена АСП на общую сумму 1 млн 600 тыс 548 тенге. За три месяца обманным путем она успела получить 400 тыс 137 тенге, которые в настоящее время возвращены в бюджет, а назначенная выплата по второму решению полностью прекращена.

Подобный факт имел место в Байганинском районе, где глава многодетной семьи в апреле т.г. подал документы на получение соцпомощи и указал доходы в размере минимальной заработной платы.

В результате совместной слаженной работы Департамента госдоходов и Управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области было установлено, что мужчина скрыл доход, полученный от частного предпринимательства, на сумму 13 млн 944 тыс 480 тенге. В связи с превышением доходов семьи была пересчитана АСП. Выплаченная за три месяца соцпомощь на сумму 315 тыс 360 тенге, в полном объеме возвращена в бюджет.

В результате мониторинга правильности назначения и выплаты АСП выявлено, что более 72 тыс получателей адресной соцпомощи предоставили недостоверные сведения о доходах.

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