За убийство ребенка жениха испанку посадили пожизненно

Это рекордное наказание для женщины.

Испанский суд приговорил Ану Хулию Кесаду к пожизненному заключению с правом обжалования приговора минимум через 25 лет за убийство восьмилетнего ребенка своего жениха. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда Альмерии.

Кесада стала первой женщиной в Испании, к которой применено это максимальное наказание в стране, введенное в 2015 году.

Женщина также приговорена за нанесение морального ущерба отцу к трем годам заключения, за нанесение морального ущерба матери - к двум годам и девяти месяцам, за преступления против неприкосновенности личности отца - к году и шести месяцам и за преступление против неприкосновенности личности матери - к году тюрьмы.

Кроме того, она должна выплатить каждому из родителей по 250 тысяч евро. Ей запрещено приближаться к ним ближе, чем на 500 метров в течение 30 лет. Приговоренная также должна выплатить государству более 200 тысяч евро - в такую сумму обошелся поиск тела ребенка, который продолжался 11 дней.

Дело рассматривал суд присяжных. 19 сентября он признал женщину виновной в преднамеренном убийстве ребенка.

Восьмилетний Габриэль пропал 27 февраля 2018 года в поселке Ортичуэлас, где живет менее 100 человек, когда вышел из дома бабушки, чтобы пройти буквально сотню метров до дома кузенов. Пропажа ребенка в столь спокойном месте сперва не стала причиной подозрений в том, что он мог стать жертвой преступления. Основной версией считалось то, что он сам ушел и потерялся. Были организованы поиски, в которых, помимо сотрудников правоохранительных органов, участвовали сотни добровольцев. Однако после того, как полиция обнаружила рубашку ребенка, подброшенную Аной Хулией, за женщиной была установлена слежка. Ее задержали 11 марта 2018 года, когда она пыталась перевезти труп в машине - до этого тело мальчика находилось на ферме, где он был убит.

На слушаниях женщина утверждала, что смерть наступила случайно. Между ней и ребенком произошел спор, и она закрыла мальчику рот, что привело к удушению. Адвокаты просили признать ее виновной в убийстве по неосторожности.

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