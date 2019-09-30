Сменился прокурор Туркестана

Назначены прокуроры Туркестана и двух районов.

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан назначены прокуроры города Туркестана - Ахметбек Ж.А., Тюлькубасского района – Жунисбеков А.Ж. и Шардаринского района –Абдраимов Р.А., передает Zakon.kz.

Ахметбек Жаннур Аскарбекулы родился 3 октября 1980 года в Жангельдинском районе Костанайской области. Окончил юридический факультет Евразийского Национального университета. Классный чин – младший советник юстиции. Последняя занимаемая должность – прокурор Тюлькубасского района.

Жунисбеков Айдархан Жорыкбайулы родился 2 мая 1972 года в городе Туркестане Туркестанской области. Окончил юридический факультет Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави. Классный чин – советник юстиции. Последняя занимаемая должность – заместитель прокурора Аль-Фарабийского района г. Шымкента.

Абдраимов Руслан Альжанович родился 29 октября 1975 года в городе Шымкенте. Окончил юридический факультет Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясави. Классный чин – советник юстиции. Последняя занимаемая должность – прокурор города Туркестан.

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