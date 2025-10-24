#АЭС в Казахстане
События

В Актау после скандала сменили прокурора

прокурор Актау Дауылбай Челпеков, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 09:44 Фото: Генеральная прокуратура РК
В городе Актау назначен новый прокурор, сообщает Zakon.kz.

Им стал Дауылбай Челпеков. Информацию подтвердили Lada.kz в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

Дауылбай Челпеков родился 24 ноября 1990 года в Актау. В 2009 году окончил с отличием колледж "Кайнар" по специальности "Правоведение". Затем в 2012 году получил диплом с отличием (бакалавр, магистр права) юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби.

С 2013 года работал в органах прокуратуры. Был помощником прокурора Актау. С 2017 года – начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Актау.

С февраля 2019 года работал на должности заместителя прокурора Актау. Последняя занимаемая должность – прокурор Мунайлинского района.

Предыдущего прокурора Актау Ерболата Абдирова задержали в аэропорту Алматы. Его обвинили в мелком хулиганстве. Суд первой инстанции оправдал прокурора, но позже апелляционная коллегия отменила это решение.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
