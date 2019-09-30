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Актеру Павлу Устинову изменили приговор

Реальный срок заменили на условный.

Фото : spletnik.ru30 сентября 2019, 19:22

Мосгорсуд поменял наказание актеру Павлу Устинову с 3,5 года в колонии на один год условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Тверской суд признал его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы: при задержании Устинова росгвардеец вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.

После того как в защиту актера выступили коллеги, правозащитники и политики, прокуратура попросила отменить реальный срок. В свою очередь, адвокаты настаивали на оправдании. Сам Устинов заявил, что "просто стоял, хотел позвонить другу" и в этот момент его начали задерживать.

При рассмотрении дела в первой инстанции судья не стал приобщать видео задержания к материалам и вынес приговор, базируясь на показаниях потерпевшего и свидетелей. Ролики учли только при рассмотрении апелляции.

Однако уже до этого Мосгорсуд принял беспрецедентное решение — отпустил осужденного на реальный срок человека на свободу до итогов суда второй инстанции.

После изменения приговора защита заявила, что продолжит добиваться полного оправдания.

- В апелляционной инстанции была установлена невиновность Павла Устинова, оснований для задержания не было. Мы намерены обжаловать. Интересно почитать мотивировочную часть, как они (судьи Мосгосуда. — Прим. ред.) изменили (категорию преступления с тяжкого. — Прим. ред.) на среднюю тяжесть, — сказал адвокат Дмитрий Чешков.


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