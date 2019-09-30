Казахстанские промышленные теплицы остались без субсидий от государства

Такими темпами перекупать скоро станет выгоднее, чем производить свое.

Новый серьезный конкурент появился у казахстанских овощеводов: отечественный рынок с дешевой продукцией берет без боя Туркменистан. В стране с прошлого года строят одну за другой промышленные современные теплицы и заваливают овощами соседние государства. Такими темпами перекупать скоро станет выгоднее, чем производить свое, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Туркестанскую область можно сравнить с большой овощной грядкой: более 1600 гектаров теплиц в регионе. В год собирают урожая в среднем на 90 млрд тенге. Прежде 10% от этой суммы государство выделяло овощеводам на субсидии, в основном они шли на покупку угля и газа. В прошлом году компенсации платить перестали. И туркменские овощи потеснили казахстанские, чего прежде не было.

Мырзахмет Снабаев - председатель Ассоциации теплиц по области:

- И у них стоимость газа на 1 тысячу кубов - 0.15 центов, а у нас - 90 долларов. Мы просили у правительства субсидировать газ только. Не надо нам платить деньгами.

Затраты на содержание теплиц в виде компенсаций выделяли еще с 2010 года, из расчета 1 млн 300 тысяч тенге на гектар. Два года назад субсидии оставили только теплицам, которые работают круглый год, а главное, растят продукцию зимой. В 2018 году и эта поддержка прекратилась.

Мырзахмет Снабаев - председатель Ассоциации теплиц по области:

- Раньше как: в Китае покупали, потом в Узбекистане, теперь в Туркменистане. Они привозят и продают на нашем рынке. И хорошие деньги зарабатывают. Стоит ли нам дальше строить теплицы или тоже нам перейти на эту куплю-продажу?

Гюлога Ылдырымов - генеральный директор тепличного комплекса:

- Вот тебе, пожалуйста, - июль, август, сентябрь. Три месяца. А если круглый год работать с искусственным освещением, то его можно брать 10 месяцев.

Если на юге инвесторы не спешат тратить свои миллионы на строительство современных тепличных комплексов, то на север их вовсе не заманишь. Затраты огромные. Субсидий таких, как, к примеру, в молочном производстве, нет. Как итог - ни одной современной круглогодичной теплицы в регионе не построено.

Гюлога Ылдырымов - генеральный директор тепличного комплекса:

- Мы за все эти годы не смогли себе построить новую теплицу. Потому что новая теплица стоит 1 гектар - больше 2 млн долларов. Это, если так взять, 800-900 млн тенге.

Субсидии северные тепличные хозяйства очень выручали. Особенно в затяжную весну и короткое дождливое лето. Вот и сейчас год нельзя назвать урожайным. Эти потери лягут на конечную себестоимость продукции, иначе и разориться можно. В Мажилисе жалобы овощеводов , наконец, услышали. Предложили пути выхода из ситуации.

Сакен Каныбеков - депутат Мажилиса Парламента РК:

- Первое - возобновление субсидированных затрат защищенного грунта именно промышленного тепличного хозяйства. Второе - проанализировать, насколько обеспеченны инвестсубсидии в разрезе регионов, согласно поданным заявкам. Третье - при получении господдержки в виде кредитования использовать принцип "одного окна".

По мнению депутата, эти меры помогут сдержать импортный овощной напор. Пока будут рассматриваться эти предложения, придется овощеводам рассчитывать только на свои силы и мечтать, что им подставят государственное плечо.

Гюлога Ылдырымов - генеральный директор тепличного комплекса:

- Субсидии, конечно, чтобы не лоббировали, давали правильно тем производителям, которые нормально производят, кормят народ. Сельское хозяйство всегда надо поддерживать. Без поддержки тяжело, и не важно, юг это или север.

А тем временем, страна убирает урожай. Копает картофель, солит помидоры, квасит капусту. Свежее будет зимой, но по нереальным ценам. Так что эти погожие дни весь год кормят - и это правда.

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