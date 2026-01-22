#Казахстан в сравнении
Общество

Сотни миллиардов тенге субсидий задолжало государство фермерам

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 13:46 Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Бекболат Орынбеков 22 января 2026 года в своем депзапросе заявил о неэффективной реализации механизма льготного кредитования в аграрном секторе, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, это создает риски для устойчивого развития сельского хозяйства.

"Пересмотр субсидирования процентных ставок по кредитам через АО "Аграрная кредитная корпорация" проводится медленно и не дает ожидаемого эффекта для фермеров. В результате аграрии продолжают испытывать острую финансовую нагрузку. Задолженность государства по субсидиям составила уже 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на компенсацию процентных ставок. Несвоевременные выплаты вынуждают фермеров обслуживать кредиты по коммерческим ставкам 20-22%, что фактически загоняет их в долговую зависимость", – сказал Орынбеков.

Кроме того, уверен депутат, сохраняется неравенство доступа к льготным кредитам. Консервативная политика банков второго уровня в оценке сельских активов и заниженные коэффициенты залогов ограничивают возможности малых и средних хозяйств привлекать финансирование.

Отдельной проблемой Бекболат Орынбеков назвал высокий уровень износа сельскохозяйственной техники, превышающий 75%, а также несоответствие лизинговых программ АО "КазАгроФинанс" текущим инфляционным условиям.

"Просим обозначить позицию Правительства по следующим вопросам. Предусмотрено ли представление детального помесячного графика погашения задолженности по субсидиям и существует ли правовой механизм компенсации убытков фермеров? Рассматривается ли возможность законодательного закрепления механизма предоставления кредитов через "Аграрную кредитную корпорацию"? Планируется ли создание специального государственного института справедливой оценки сельской недвижимости и прав землепользования либо расширение возможностей гарантийных фондов? Возможно ли внедрение механизма предварительной выплаты не менее 50% инвестиционных субсидий? Какова позиция Правительства по разработке программ долгосрочного кредитования для проектов, ориентированных не только на производство, но и на глубокую переработку сельскохозяйственной продукции?", – озвучил проблемные вопросы сенатор.

Ранее депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев потребовал объяснить необходимость ограничений на экспорт сельхозпродукции.

Азамат Сыздыкбаев
