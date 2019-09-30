Бывший соперник Головкина арестован за избиение супруги

После словесной перепалки экс-боксер схватил супругу за руку, а затем ударил по лицу.

Бывший претендент на титулы чемпиона мира в первом среднем и среднем весах американец Ванес Мартиросян (36-4-1, 21 КО) арестован и выпущен под залог после избиения жены, пишет Vesti.kz.

Ссора пары, которая воспитывает двоих детей, случилась 15 сентября в их доме в Глендейле, штат Калифорния, США. После словесной перепалки бывший боксер схватил супругу за руку, а затем ударил по лицу.

Супруга Мартиросяна смогла уйти из дома. Ее обнаружили с синяком на руке и поломанным носом. Женщина отказалась от медицинской помощи, а полицейские составили отчет.

Утром 16 сентября Мартиросян был взят под стражу за тяжелое бытовое насилие. Его освободили в тот же день после внесения залога в 50 тысяч долларов.

В профи Мартиросян выступал с 2005 по 2018 год. Последним для американца армянского происхождения стал поединок в мае 2018 года против казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО), который тогда владел титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super). Этот бой прошел 5 мая 2018 года в Карсоне (штат Калифорния, США) и завершился победой GGG нокаутом во втором раунде.

При этом Мартиросян выступил для Головкина экстренной заменой. На эту дату планировался второй поединок с Саулем "Канело" Альваресом (52-1-2, 35 КО), но мексиканец сдал положительную допинг-пробу на кленбутерол и получил шестимесячную дисквалификацию. Повторный бой Головкин - Альварес в итоге состоялся 15 сентября и завершился победой мексиканца решением большинства судей спустя год после скандальной ничьей.

На бой против Головкина Мартиросян вышел после двухлетней паузы. Это поражение стало для него единственным досрочным за карьеру. С июня 33-летний Мартиросян работает тренером в зале Фредди Роуча.

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