Опубликовано видео издевательств отца над сестрами Хачатурян

На записи мужчина жалуется на беспорядок в доме и пинает одну из дочерей.

Наказание сестер Хачатурян за съеденные конфеты, снятое их отцом на мобильный телефон, появилось в сети. Запись публикует 360°.

На записи мужчина жалуется на беспорядок в доме и кричит на дочек, стоящих вдоль стены. Девушки, судя по всему, боятся смотреть ему в глаза. Неожиданно он пинает одну из них, требуя повернуться к нему.

- И они еще жалуются, что я что-то и чего-то от них хотел, — говорит он в конце видео.

Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года. По версии следствия, они убили отца из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие со стороны отца. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

Расследование дела было завершено в конце июня этого года. Девушек обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В отношении их отца Михаила следователи не стали возбуждать дело о насилии над дочерьми, однако 20 августа следствие подтвердило факты насилия над сестрами.

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