Суд посмертно признал вину отца сестер Хачатурян

Погибший от рук дочерей Михаил Хачатурян систематически подвергал их сексуализированному насилию, установила московская судебная коллегия. В его реабилитации отказано, сообщает Zakon.kz.

По информации РБК, три сестры – Мария, Ангелина и Крестина, объединившись, напали на отца с ножом и молотком, а затем выдали себя полиции. Тело 57-летнего Михаила Хачатурян нашли в подъезде их дома, а девушек задержали.

Мария, Ангелина и Крестина рассказали следствию мотив убийства. Они не выдержали регулярных издевательств со стороны отца.

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И вот спустя 7 лет Хачатуряна признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, сексуализированном насилии в отношении дочерей и изготовлении порно.

Поскольку приговором установлена вина погибшего, в его реабилитации отказано. Об этом РБК рассказал адвокат одной из сестер Алексей Паршин.

Комментируя решение суда, он отметил, что признание Михаила Хачатуряна виновным стало еще одним весомым доказательством, что девушки находились в состоянии необходимой обороны.

Судебный процесс длился в закрытом режиме более двух лет.

Ранее сообщалось, что беременную женщину, забившую до смерти свою дочь, арестовали в Дагестане.