Жители Усть-Каменогорска возмущены суммой на отстрел собак

На 11 млн можно спасти, вылечить, а главное, временно пристроить сотни животных, - считают защитники животных.

Зоозащитники не согласны с тем, как чиновники решают вопрос с беспризорными животными в Усть-Каменогорске. Они требуют перенаправить средства и решить проблему гуманно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Алишер Алашпаев в одночасье стал одним из самых популярных блогеров города. Ничего особенно он не сделал, просто выступил в своем аккаунте против траты бюджетных средств на отстрел бродячих животных.

- У меня возникла идея и желание написать петицию против отстрела собак, и найти какие-то иные меры решения данной проблемы. Знаете, я читаю комментарии, и в процентном соотношений 80 – 85% человек поддерживают эту идею, то есть, о запрете на отстрел, я написал петицию, так как я против убийства животных, пусть построят приют, - считает Алишер Алашпаев.

Предложение о строительстве приюта для бездомных собак и кошек уже поддержали более четырех тысяч усть-каменогорцев. Однако, выделенных 11 млн, не хватит даже на фундамент, пояснили в акимате. И добавили – дротики с ядом - мера вынужденная.

- С начала года 762 было обращения на укусы именно собаками, это люди, которые получили прививки. В данном периоде времени мы не можем рассматривать другие варианты, потому что у нас нет средств на приют, у нас есть средства только на усыпление, - объясняет пресс-секретарь акима города Алибек Турсымбеков.

Однако, опыт частного приюта для животных показал, что это не выход из ситуации. Пока жители не готовы к тому, чтобы искать четвероного друга здесь. Намного результативнее и дешевле на передержку отдавать собак и кошек волонтерам. Проект "Зоокуратор" уже показал отличные результаты.

- Есть проблема, есть животное, которое надо срочно поселить куда-то, разместить, с улицы забрать, а приюта нет, что делать? Мы предложили на договорной основе гражданам города принять участие в проекте. За определенную небольшую плату содержать этих животных до той поры, пока не найдем новый дом, - говорит директор общества защиты прав животных Лариса Прокопьева.

На 11 млн можно спасти, вылечить, а главное, временно пристроить сотни животных, уверена Лариса Прокопьева. Она уже готовит предложение в акимат с просьбой изменить целевое назначение выделенных средств и собирается обратиться в надзорные органы с требованием защитить права животных, в том числе и на жизнь.

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