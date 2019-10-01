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Голландская полиция поместила попугая под стражу

О произошедшем полиция написала в Instagram.

Фото : YouTube1 октября 2019, 06:54

Подозреваемого в магазинной краже мужчину задержали вместе с попугаем-неразлучником в Утрехте, передает ТАСС.

Несмотря на то, что полицейские назвали птицу "свидетелем", они все равно поместили ее под стражу вместе с владельцем из-за отсутствия подходящей клетки.

О произошедшем полиция написала в Instagram, сопроводив публикацию фотографией, на которой попугай сидит в заключении рядом с куском белого хлеба.


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