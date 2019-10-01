Истощенного ребенка с ДЦП изъяли у пьющей матери в Актобе

Женщина оштрафована. Сейчас решается вопрос лишения ее родительских прав.

Мама бросила 11-летнего сына на иждивение злоупотребляющих спиртным бабушки и дедушки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Timeskz.kz.



Во время прокурорской проверки отдела занятости и социальных программ города Актобе одна из медиков рассказала правоохранителям о проблемной семье. Прокурор вместе с медиком и полицейским тут же выехала по адресу. Оказалось, что 11-летнего мальчика-инвалида с детским церебральным параличом оставила родная мать. Женщина привезла сына к бабушке с дедушкой и пропала.



Когда стражи порядка прибыли на место, дедушка с бабушкой были пьяны, а 11-летний мальчик от голода находился, как утверждают прокуроры, "в крайнем истощении". Несколько дней ребенок-инвалид ничего не ел.





- Мы выяснили, что мать мальчика ведет аморальный образ жизни, - рассказывает прокурор отдела прокуратуры города Актобе Ляззат Тайланова. – Она оставила сына своим неоднократно судимым родителям, ведущим такой же аморальный образ жизни.

- В настоящее время мальчика разместили в реабилитационный стационар для детей с ограниченными возможностями "Жайна", - продолжает Ляззат Тайланова. – Решается вопрос лишения матери родительских прав.

Медосвидетельствование показало, что пожилая пара пьяна.

В стационаре "Жайна" мальчика накормили, помыли и обогрели.





- У него тяжелая форма ДЦП, - рассказывает директор стационара "Жайна" Нурила Жарболова. – Он даже не может держать ложку и есть. Сам в состоянии кушать разве что хлеб. Мы его кормим, ухаживаем за ним.

Мать мальчика оштрафовали за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына. Сейчас решается вопрос лишения ее родительских прав.Как рассказали сотрудники стационара, мать не навещает сына. К нему иногда приходят бабушка и дедушка, приносят ему бананы и виноград.

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