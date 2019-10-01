Си Цзиньпин: Ни одна сила в мире не может остановить Китай

КНР была основана 1 октября 1949 года.

Ни одна сила в мире не в состоянии остановить развитие китайской нации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на главной площади страны на торжествах к 70-летию образования КНР, сообщает РИА Новости.

- Нет ни одной силы, которая может расшатать основу этой великой страны. Ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед, - заявил Си Цзиньпин, выступая перед началом военного парада на площади Тяньаньмэнь.

Он добавил, что китайский народ за 70 лет благодаря своим усилиям и борьбе смог достичь успехов, которые изумили мир.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай будет придерживаться мирного пути развития и продолжать политику открытости. При этом Си Цзиньпин заявил, что китайские армия и вооружённая полиция будут решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны.

- Мы продолжим работать со всеми странами для совместного строительства общества с единой судьбой, - сказал он.

КНР была основана 1 октября 1949 года. В Пекине во вторник проходят крупномасштабные торжества по случаю 70-летия основания КНР, в том числе военный парад.

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