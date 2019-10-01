Женщину сбила машина и еще две по ней проехали на трассе Алматы-Талдыкорган

Сбитая женщина от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась на месте.

Тройной наезд на пешехода произошел на трассе Алматы-Талдыкорган, передает Zakon.kz.

В воскресенье около десяти вечера на 34-ом км трассы Алматы-Талдыкорган произошел тройной наезд на пешехода. Как рассказала водитель Mitsubishi Lancer, она двигалась по крайней левой полосе и на неосвещенном участке трассы, со стороны отбойника выбежала женщина, водитель не успел среагировать.

От сильного удара женщину отбросило на несколько десятков метров, после чего по лежащей женщине проехали два автомобиля, протащив ее еще несколько десятков метров.

Все автомобили остановились. Водитель Nissan Cefiro, переехавшая пешехода первой, рассказала, что выбежав из автомобиля, стала звонить "102", в это же время из второго переехавшего автомобиля, вышли парень с девушкой, и услышав, что она звонит в полицию, парень стал кричать девушке: "Садись! Поехали!". Сев в автомобиль, они скрылись.

Сбитая женщина от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась на месте. Прибывшая на место бригада скорой констатировала смерть.

Во всех обстоятельствах ДТП разбирается дознаватель Алматинской области. Сотрудники ДП отмечают, что данный участок является аварийно опасным, на нем отсутствует дорожное освещение и много людей перебегают магистраль из ближайшего дачного массива.

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