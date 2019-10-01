Масштабы и дисциплина. Как прошел военный парад в Китае

Для участия в параде военнослужащие должны были пройти многоступенчатую подготовку.

В Китае прошел крупнейший военный парад по случаю 70-й годовщины образования КНР. В параде приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов, сообщает Zakon.kz.

Парад прошел на главной площади Пекина – Тяньаньмэнь, где с приветственной речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

По информации pravda.ru, в своей речи он отметил, что власти страны продолжат предпринимать все меры для повышения экономических и гуманитарных показателей, будут крепить оборону и совершенствовать интеграционные методы. В своей речи Си Цзиньпин заявил, что в конечном итоге Китай и Тайвань объединятся, и привел в пример особый вариант административной интеграции с такими территориями как Гонконг (Сянган) и Макао (Аомынь).

По информации РИА Новости, впервые был продемонстрирован широкой публике новейший беспилотный летательный аппарат собственного производства Lijian ("Острый меч"). "Острый меч" может выполнять разведывательные задачи, вести наблюдение и осуществлять удары по объектам противника. Размах крыла аппарата составляет примерно 14 метров, а его общая длина – 8 метров. Уникальная форма крыла делает его малозаметным для обнаружения радарами.

Кроме того, впервые Китай продемонстрировал широкой публике свои новые баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2", размещаемые на подводных лодках. Ракета JL-2 создана на базе межконтинентальной ракеты DF-31 ("Дунфэн-31).

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