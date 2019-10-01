Деньги, меха, табак изъяли в "Хоргосе"

У казахстанца, выезжающего из РК в КНР выявили незадекларированные деньги - 18 тысяч долларов США.

На таможенном посту МЦПС "Хоргос" выявили крупную партию меховых и табачных изделий, а также незадекларированные денежные средства в иностранной валюте, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу таможни.

1 октября на таможенном посту "Хоргос" сотрудники таможни во время контроля совместно с сотрудниками воинской части 2088 ПС КНБ РК при въезде из КНР в РК изъяли незадекларированные табачные изделия (Milano, Cavallo, Oris, Mond) в количестве 9 390 пачек, весом 180 кг.

Также на границе изъяты меховые изделия - 35 штук шуб и жилеток.

Помимо этого, при осуществлении таможенного контроля сотрудники таможни у казахстанца, выезжающего из РК в КНР выявили незадекларированные деньги - 18 тысяч долларов США.

Меховые и табачные изделия помещены на склад временного хранения, определяется таможенная стоимость и причиненный ущерб, решается вопрос о привлечении виновных к ответственности согласно законодательству.

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