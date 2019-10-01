Вкусная смерть. Кто проживет дольше - мясоеды или вегетарианцы

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения официально признала продукты из говядины, баранины и свинины канцерогенами.

По данным британских исследователей, если красное мясо и сахар употреблять в пищу нынешними темпами, к 2050 году человечество окажется на пороге голода. Авторы прогноза советуют ограничить мясной рацион 14 граммами в день, а фруктов, овощей, бобовых и орехов, наоборот, съедать в два раза больше, чем сейчас. Это позволит избежать почти 11 миллионов преждевременных смертей в год — главным образом от рака и сердечно-сосудистых заболеваний — и благоприятно скажется на климате планеты. В Международный день вегетарианства РИА Новости разбирается, действительно ли мясная диета опаснее растительной.

Красное и опасное

В начале нулевых сразу в нескольких странах стартовало исследование, посвященное изучению пищевых привычек европейцев. Ученые в течение 13 лет наблюдали почти за полумиллионом человек и пришли к выводу, что любовь к красному мясу может привести к раку, сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти. Так, вероятность умереть молодым была на четыре процента выше у тех, кто съедал более 160 граммов мясных продуктов в день, чем у ограничившихся всего 20 граммами.

За 13 лет наблюдений умер каждый 17-й доброволец. Почти десять тысяч скончались от рака, пять с половиной тысяч — от заболеваний сердца и сосудов. Но винить во всем только любовь к красному мясу преждевременно, отмечали авторы работы. Ведь употребляющие в пищу много мясных продуктов также часто курили, страдали ожирением и имели другие поведенческие особенности, которые вредили здоровью.

Несколько лет спустя американским исследователям удалось найти идеальную группу участников без этих вредных привычек — прихожан одной из протестантских церквей. Исследователи несколько лет наблюдали за 96 тысячами верующих, большая часть которых придерживалась вегетарианства. Остальные хотя и ели мясо, но совсем мало — в среднем около 50 граммов в день.

За период исследований от разных причин скончалось около восьми тысяч человек, две с половиной тысячи — от сердечно-сосудистых заболеваний. Как показали подсчеты, мясоеды умирали чаще вегетарианцев, причем прослеживалась связь между преждевременной смертью и употреблением красного мяса. Если полученные результаты перенести на всю человеческую популяцию, то примерно 6,3 процента ранних смертей от всех причин и девять процентов от инфарктов и инсультов — результат регулярного употребления мяса, отмечают ученые.

Особенности пищеварения

Пагубное влияние красного мяса на организм может объясняться особенностями пищеварения, считают американские молекулярные биологи. В мясе и печени содержатся холин, лецитин и карнитин, при переваривании которых образуется триметиламин N-оксид. Именно это вещество связывают с развитием атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Наблюдения за 113 добровольцами, придерживающимися разных видов диет, показало: регулярное употребление красного мяса в качестве единственного источника белка значительно повышает в крови содержание триметиламин N-оксида. Так, у волонтеров, съедавших всего несколько граммов мясных продуктов ежедневно, уже через месяц этого вещества было почти в три раза больше, чем у вегетарианцев.

После того как все участники исследования полностью отказались от красного мяса, уровень триметиламин N-оксида в организме заметно снизился.

На крючке у рака

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения официально признала продукты из говядины, баранины и свинины канцерогенами. Главным образом речь шла о том, что регулярное употребление красного мяса может привести к раку кишечника и колоректальному раку. Но специалисты ВОЗ отмечали, что также прослеживается связь между любовью к мясу и раком поджелудочной железы и простаты.

Причем чем больше человек потребляет мясных продуктов, тем сильнее риск злокачественных опухолей. Вероятность заболеть раком кишечника на 20 процентов выше у тех, кто ежедневно съедает 76 граммов красного и переработанного мяса, чем у тех, кто ограничивается всего 20 граммами. А полный отказ от мяса почти на 35 процентов снижает вероятность возникновения рака прямой кишки у женщин.

Несмотря на то, что прослеживается связь между регулярным потреблением красного мяса и развитием рака и сердечно-сосудистых заболеваний, совсем отказываться от мясных продуктов нельзя

Обезвредить мясо

Как отмечают бразильские и американские биологи, канцерогеном красное мясо делает содержащийся в нем моносахарид N-гликолилнейраминовая кислота (Neu5Gc). Это вещество умеет связываться с человеческими сахарами и становиться частью клеток. В результате иммунная система воспринимает такие клетки как чужеродные и в организме начинается воспалительный процесс. Это, скорее всего, и повышает риск развития рака.

Однако в кишечнике живут особые бактерии Hz136, умеющие с помощью ферментов высвобождать N-гликолилнейраминовую кислоту. В таком состоянии она становится неопасной для человека: ее либо переваривают микробы, либо кислота просто выходит с продуктами метаболизма. Если эти бактерии в достаточном количестве доставить в кишечник, к примеру, в виде препаратов-пребиотиков, то красное мясо можно было бы есть в любом количестве безо всяких опасений.

Тем более что совсем от красного мяса отказываться не стоит. Во-первых, многие полезные вещества, содержащиеся в нем, например витамин В12, усваиваются лучше, чем их растительные аналоги. Во-вторых, как показали австралийские исследователи, красное мясо в средиземноморской диете снижает риск развития рассеянного склероза — аутоиммунного заболевания, характеризующегося разрушением центральной нервной системы. Профилактический эффект достигается благодаря белку, железу, калию, витамину D и витаминам группы В, содержащимся в красном мясе, считают авторы работы.

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