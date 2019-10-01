В Алматы преступники вызывали проститутов, избивали их и грабили 

Возможно, злоумышленники полагали, что их жертвы не будут обращаться в полицию.

В Алматы задержана преступная группа, грабившая проституток, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Четверо подозреваемых молодых людей, в числе которых была одна девушка, снимали квартиры на территории города, вызывали к себе людей, оказывающих интимные услуги, преимущественно мужского пола. Но вместо сексуальных прелюдий, работников и работниц "древнего ремесла" в квартирах ожидало групповое избиение с угрозами и открытое хищение их имущества.

- Эта преступная "четверка" действовала таким образом: они мониторили тематические сайты, обзванивали и вызывали к себе на адрес работников секс-индустрии. Разумеется, оплату произвести договаривались уже на месте. В съемной квартире "клиенты" наносили приглашенному гостю или гостье телесные повреждения, отбирали у них ценные вещи: деньги, мобильные телефоны, украшения. Возможно, злоумышленники полагали, что их жертвы не будут обращаться в полицию. Однако нами уже доказано 4 аналогичных эпизода, совершенных ими на территории города. К слову, двое из подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности. Девушка оказалась самой старшей по возрасту, ей 27 лет, остальные участники 1998, 1999 и 2000 годов рождения, - сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района подполковник полиции Улан Абулхаир.

По его словам, все они прибыли из разных регионов страны и в городе нигде не работали. Объединившись по интересам, решили "заработать" криминальным промыслом. На данный момент все они пребывают в следственном изоляторе в ожидании суда в качестве обвиняемых по ст.190 ч.2 УК РК- грабеж.

Граждан, пострадавших о преступных действий данных лиц, просят позвонить по телефонам: 2564-48-70; 254-48-71 и 254-48-72.

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