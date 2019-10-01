Конвенция была подписана в Актау 12 августа 2018 года.

Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА Новости.

Конвенция была подписана в Актау 12 августа 2018 года. Государственная дума приняла документ 19 сентября, Совет Федерации одобрил его 25 сентября.

Конвенция закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря.

Вводятся механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другие вопросы сотрудничества прибрежных государств.

Один из основных принципов конвенции — отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих странам региона.

В пояснительной записке к федеральному закону говорится, что конвенция должна сделать отношения партнеров по региону более стабильными и предсказуемыми. Условия расширения сотрудничества в области безопасности, транспорта и судоходства, рыболовства, разведки и добычи углеводородов станут более благоприятными.

Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоем, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, а также из-за того, что его ложе сложено земной корой океанического типа. Расположено на стыке Европы и Азии. Вода в Каспии солоноватая, — от 0,05 ‰ близ устья Волги до 11—13 ‰ на юго-востоке. Уровень воды подвержен колебаниям, согласно данным 2009 года составлял 27,16 м ниже уровня моря. Площадь Каспийского моря в настоящее время — примерно 371 000 км², максимальная глубина — 1025 м.

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