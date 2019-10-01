В Туркестане отметили международный день пожилых людей

В Туркестанской области проживает около 170 тысяч пенсионеров, из них 59 ветеранов Великой Отечественной войны, более 9,5 тысяч тружеников тыла.

В Туркестане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. Заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев, председатель Совета ветеранов Туркестанской области Женисбек Мауленкулов и первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии "Nur Otan" Бейсен Тажибаев поздравили представителей старшего поколения, вручив им подарки и благодарственные письма, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Кроме того, в ходе мероприятия от имени акима области 10 ветеранам вручили путевки в санаторий "Сарыагаш". Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой.

Стоит отметить, в Туркестанской области проживает около 170 тысяч пенсионеров, из них 59 ветеранов Великой Отечественной войны, более 9,5 тысяч тружеников тыла. На сегодня около 446 граждан, достигших 80-ти лет, получают ежемесячно надбавку к пенсии в размере одного месячного расчетного показателя .

Наряду с этим, ежегодно повышается объем гарантированных государством выплат, организовываются различные меры социальной поддержки за счет средств областного и местного бюджетов. В частности, более 1,3 тысяч ветеранов войны и приравненные к ним лица обеспечены бесплатной подпиской на печатные издания.

Вместе с тем, в рамках акции "Қамкорлық" предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте, а также предоставляются льготы при оплате коммунальных услуг. Только в этом году, в рамках данной акции, была оказана помощь 15,6 тыс. отдельным категориям лиц, в том числе и ветеранам. Более того, ежегодно в санаториях "Ардагерлер үйі" и "Мейір" проходят лечение около 8 тыс. пенсионеров и ветеранов.

Также по инициативе акима области во всех районах и городах области открыты 92 благотворительных магазинов, услугами которых охвачены более 19 тыс. человек, в том числе и пенсионеры.

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