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Мужчина с мечом напал на людей в финском колледже

Известно об одном погибшем.

Фото : Sami Takkinen / Yle1 октября 2019, 19:57

В результате нападения в колледже финского города Куопио один человек погиб, десять получили ранения, передает телеканал 360°.

Истекающей кровью учительнице удалось сбежать из здания и попросить помощи у женщины, рассказали очевидцы случившегося.

- Сначала он ударил девушку по шее, а затем в живот, — сказал один из свидетелей нападения, добавив, что мужчина кинул некую "небольшую зажигательную бомбу".

Из десяти раненых - двое человек находятся в тяжелом состоянии. Нападение произошло в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре.

По словам очевидцев, у нападавшего в руках был меч.

Полиция применила огнестрельное оружие, пострадавших эвакуировали.


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