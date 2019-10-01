Мужчина с мечом напал на людей в финском колледже
Известно об одном погибшем.
Фото : Sami Takkinen / Yle1 октября 2019, 19:57
В результате нападения в колледже финского города Куопио один человек погиб, десять получили ранения, передает телеканал 360°.
Истекающей кровью учительнице удалось сбежать из здания и попросить помощи у женщины, рассказали очевидцы случившегося.
- Сначала он ударил девушку по шее, а затем в живот, — сказал один из свидетелей нападения, добавив, что мужчина кинул некую "небольшую зажигательную бомбу".
Из десяти раненых - двое человек находятся в тяжелом состоянии. Нападение произошло в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре.
По словам очевидцев, у нападавшего в руках был меч.
Полиция применила огнестрельное оружие, пострадавших эвакуировали.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4988332-49ad14996fa3d29f39127c644f2c95f3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...