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Токаев: На заседании ВЕЭС обсудили устранение барьеров на внутреннем рынке

ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для взаимовыгодного сотрудничества - Президент Казахстана.

Фото : Акорда1 октября 2019, 21:32

Заседание Высшего Евразийского экономического совета и приуроченные к нему мероприятия проходят в столице Армении - Ереване. Президент Казахстана в своем Twitter дал краткий отчет происходящему, сообщает Zakon.kz.

- На заседании ВЕЭС обсудили актуальные проблемы развития союза, в том числе устранение барьеров на общем внутреннем рынке. ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами, - написал Касым-Жомарт Токаев.


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