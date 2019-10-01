Токаев: На заседании ВЕЭС обсудили устранение барьеров на внутреннем рынке

ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для взаимовыгодного сотрудничества - Президент Казахстана.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета и приуроченные к нему мероприятия проходят в столице Армении - Ереване. Президент Казахстана в своем Twitter дал краткий отчет происходящему, сообщает Zakon.kz.

На заседании ВЕЭС обсудили актуальные проблемы развития союза, в том числе устранение барьеров на общем внутреннем рынке. ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. pic.twitter.com/V1y0EuMgjn — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 1, 2019

- На заседании ВЕЭС обсудили актуальные проблемы развития союза, в том числе устранение барьеров на общем внутреннем рынке. ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами, - написал Касым-Жомарт Токаев.

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