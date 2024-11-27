О важности устранения барьеров для казахстанского и российского бизнеса заявил Токаев

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев полагает, что совместные усилия по расширению торгово-экономического сотрудничества позволяют сторонам адаптироваться к современным вызовам и создают прочную основу для устойчивого роста экономик двух стран, сообщает Zakon.kz.

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