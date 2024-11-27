О важности устранения барьеров для казахстанского и российского бизнеса заявил Токаев
Глава государства заявил, что нужно сохранить заданный высокий уровень многогранного взаимодействия.
"Важно продолжать работу по упрощению трансграничных процедур и устранению торгово-логистических барьеров, чтобы обеспечить благоприятные условия для казахстанского и российского бизнеса. Уверен, подписанный в рамках Форума солидный пакет соглашений, а также высказанные конкретные инициативы не только раскроют существенный потенциал межрегиональной кооперации, но и придадут мощный импульс развитию экономик наших стран", – подытожил свое выступление глава государства.
На пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества также выступили президент Российской Федерации Владимир Путин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев.
О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.
Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.
Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.