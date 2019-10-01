Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев встретился с Лукашенко

Наша совместная работа будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества Казахстана и Беларуси - Токаев.

Фото : Twitter1 октября 2019, 21:41

В Ереване состоялась дружеская встреча с Президента Казахстана с Президентом Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом размещена на странице Главы Казахстана в Twitter.

- Высоко ценю его личный вклад в развитие двусторонних отношений. Убежден, наша совместная работа будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества Казахстана и Беларуси,- пишет Касым-Жомарт Токаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты