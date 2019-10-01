Токаев встретился с Лукашенко

Наша совместная работа будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества Казахстана и Беларуси - Токаев.

В Ереване состоялась дружеская встреча с Президента Казахстана с Президентом Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом размещена на странице Главы Казахстана в Twitter.

В Ереване состоялась дружеская встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Высоко ценю его личный вклад в развитие двусторонних отношений. Убежден, наша совместная работа будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества Казахстана и Беларуси. pic.twitter.com/5FIcjdpb7T — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 1, 2019

- Высоко ценю его личный вклад в развитие двусторонних отношений. Убежден, наша совместная работа будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества Казахстана и Беларуси,- пишет Касым-Жомарт Токаев.

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