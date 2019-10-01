Контактная группа в Минске подписала "формулу Штайнмайера"

Формула, предложенная в свое время бывшим главой МИД ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, подразумевает особый статус для Донбасса.

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", передает ТАСС.

- Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", - отметили источники ТАСС.

По словам источника, подписи под документом поставили также представители республик Донбасса, а также России и ОБСЕ.

- Все стороны подписали письма в адрес ОБСЕ с уведомлением, что каждая сторона поддерживает формулу и ее выполнение, - уточнили источники.

Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова подтвердила подписание "формулы Штайнмайера" всеми участниками контактной группы.

- После еще одного сигнала советников "нормандской четверки" украинская сторона подписала формулу, - сказала Никонорова по окончании встречи в Минске.

Первоначально предполагалось, что "формула Штайнмайера", представляющая из себя механизм предоставления особого статуса Донбасса, будет завизирована еще на предыдущей встрече 18 сентября. Однако в последний момент украинская делегация отказалась от согласованных заранее позиции, вынудив остальных участников переговоров усомниться в готовности Киева согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса, как этого требуют минские соглашения.

Ранее 1 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это заседание контактной группы должно прояснить позицию Киева в отношении "формулы Штайнмайера".

- Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа. Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании. Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует свое подтверждение предыдущих обязательств, - сказал Песков.

При этом он особо отметил, что возможный отказ киевских властей подписать "формулу Штайнмайера" существенно затормозит весь переговорный процесс по урегулированию в Украине.

Формула Штайнмайера

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Идея была затем одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера". Однако затем Киев стал выставлять дополнительные условия своего согласия для ее реализации. Только после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса. В сентябре советники глав "нормандской четверки" в результате нескольких раундов консультации договорились, что текст с описанием "формулы Штайнмайера" должен быть подписан всеми участниками контактный группы как первый шаг к постепенной реализации других положений минских соглашений и подготовке к новой встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции.

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