Минобороны РК ищет родственников воинов-казахстанцев похороненных в Ивановской области

В списке значатся 73 казахстанца, погибших в ВОВ.

Министерство обороны Казахстана получило сведения о захоронении казахстанцев, погибших в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг.и были захоронены на территории Ивановской области Российской Федерации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Сведения были получены из данных учета воинских захоронений военного комиссариата Ивановской области и направлены Министерством обороны России в адрес Министерства обороны Казахстана.

В списке значатся 73 казахстанца. Рядовые, ефрейторы, сержанты, капитаны и старшины из разных областей, городов и сел Казахстана покоятся на кладбищах в городах Иваново, Комсомольск, Кохма, Пучеж, Кинешма, Тейково, а также на воинских кладбищах №1 и 2 Ивановской области. Ранее места их гибели и захоронения были неизвестны. Возможно, эти сведения помогут кому-то из казахстанцев найти своих близких.

Министерством обороны Казахстана проводится работа по поиску родственников погибших через местные органы военного управления в регионах.

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