Кечирип коюнуздар! Малахов заговорил по-кыргызски

Телеведущий попросил прощения перед народом Кыргызстана.

Телеведущий Андрей Малахов попросил прощения перед кыргызами. Об этом он заявил в эфире своей передачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия".

- Кечирип коюнуздар! Прошу прощения! — сказал он.

Малахов вспомнил про "древнюю мудрость кыргызского народа: умей слушать - и будешь услышанным. Ведущий сказал, что его изначальные слова были неправильно поняты, и он от имени всей редакции программы и от себя лично выражает по этому поводу искренние сожаления.

27 сентября стало известно, что МИД Кыргызстана вызвал российского представителя после трансляции передачи Малахова, озаглавленной "Загадочная смерть сына "колбасного короля": случайность или спланированное убийство?" В рамках шоу "Прямой эфир" ведущий допустил, что таксист Исламбек Акбаров мог специально устроить ДТП за плату, так как остро нуждался в деньгах. По словам Малахова, благодаря его работе мать жертвы аварии впервые "услышала слова сожаления и раскаяния" от представителя человека, по вине которого произошла авария.

Кыргызская сторона назвала цитаты Малахова некорректными. Представители республики выразили обеспокоенность этими высказываниями в контексте "стратегического партнерства" стран. Посольство России в Кыргызской Республике также осудило поведение ведущего.

Сам Малахов ранее удивился, что личное мнение могло спровоцировать международный конфликт. Он уточнил, что его главной задачей в рамках ток-шоу было утешение матери погибшего и поиск причин произошедшего.

Источник: Лента.ру

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