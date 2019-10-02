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Таджикистан отдал Китаю серебряное месторождение и освободил фирму от налогов на 7 лет

Компания будет обязана нанимать и обучать местных жителей.

Фото : Shutterstock с сайта СНЦА2 октября 2019, 07:52

Парламент Таджикистана одобрил передачу серебряного месторождения китайским инвесторам. Эту китайскую компанию также освободили от уплаты налогов на семь лет, сообщает Служба новостей ЦА.

Переданное китайцам серебряное месторождение "Якчилва" находится в Мургабском районе, в Памирских горах на высоте 4500 метров над уровнем моря. Это самое высокогорное месторождение в стране. Доход Таджикистан мог бы получить с налогов от добычи драгметала, но инвесторов освободили от их уплаты освободили на семь лет. В частности, отменили все пошлины на ввоз оборудования и техники. Но компания будет обязана нанимать и обучать местных жителей.

- Инвестор будет обязан потратить 385 миллионов сомони (около 40 млн долларов), на освоение месторождения, создание хвостохранилища, подведение линий электропередач и прочее. Инвестор берет на себя обязательства, что первые три года 60% рабочих мест будут заполнены местными жителями, а потом эта цифра вырастет до 80%. Для повышения уровня квалификации работников инвестор должен тратить 500 тысяч сомони в год, – рассказал Фаррух Хамрализода, председатель Госкоминвеста Таджикистана.

Китайскую компанию освободили от налогов на семь лет, но для добычи всех разведанных на сегодня запасов, им достаточно и трех. То есть к окончанию налоговых льгот, месторождение, возможно, будет выработано полностью.

- Уже идет геологическая разведка и испытательная добыча. Только за один год мы сможем добывать 40 тонн серебра. На сегодня разведанные запасы составляют 113 тонн, – сказал Юан Ин Ху, представитель "Кашн Синьюи Дади Майнинг Инвестмент".


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