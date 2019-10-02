Таджикистан отдал Китаю серебряное месторождение и освободил фирму от налогов на 7 лет

Компания будет обязана нанимать и обучать местных жителей.

Парламент Таджикистана одобрил передачу серебряного месторождения китайским инвесторам. Эту китайскую компанию также освободили от уплаты налогов на семь лет, сообщает Служба новостей ЦА.

Переданное китайцам серебряное месторождение "Якчилва" находится в Мургабском районе, в Памирских горах на высоте 4500 метров над уровнем моря. Это самое высокогорное месторождение в стране. Доход Таджикистан мог бы получить с налогов от добычи драгметала, но инвесторов освободили от их уплаты освободили на семь лет. В частности, отменили все пошлины на ввоз оборудования и техники. Но компания будет обязана нанимать и обучать местных жителей.

- Инвестор будет обязан потратить 385 миллионов сомони (около 40 млн долларов), на освоение месторождения, создание хвостохранилища, подведение линий электропередач и прочее. Инвестор берет на себя обязательства, что первые три года 60% рабочих мест будут заполнены местными жителями, а потом эта цифра вырастет до 80%. Для повышения уровня квалификации работников инвестор должен тратить 500 тысяч сомони в год, – рассказал Фаррух Хамрализода, председатель Госкоминвеста Таджикистана.

Китайскую компанию освободили от налогов на семь лет, но для добычи всех разведанных на сегодня запасов, им достаточно и трех. То есть к окончанию налоговых льгот, месторождение, возможно, будет выработано полностью.

- Уже идет геологическая разведка и испытательная добыча. Только за один год мы сможем добывать 40 тонн серебра. На сегодня разведанные запасы составляют 113 тонн, – сказал Юан Ин Ху, представитель "Кашн Синьюи Дади Майнинг Инвестмент".

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