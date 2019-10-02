БТА хочет, чтобы долги Аблязова выплачивали казахстанские бизнесмены

Проще "дотянуться" до того, кто ближе.

"БТА Банк" хочет, чтобы за Аблязова и его подельников, укравших триллионы тенге, заплатили частные инвесторы и бизнесмены. Заявление с таким требованием поступило в СМУС Алматы 11 июня 2019 года.

В итоге уже приостановлена работа недропользовательского предприятия АО "Атырамунайгазгеология". Уволено свыше 100 сотрудников, а к Казахстану готовится иск в международный и иностранный суды.

7 июня 2017 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Алматы (СМУС) Аблязов М.К., Жаримбетов Ж.Д., Садыков К.А. и Мамеш С.Х. признаны виновными в хищении денег АО "БТА Банк". Тем же судебным актом с них в пользу потерпевшего солидарно взысканы убытки в размере 19 трлн тенге.

Но 11 июня 2019 года банк обратился в СМУС с заявлением об изменении способа и порядка исполнения приговора в части взыскания долга. Теперь банк попросил взыскать часть долга (3 млрд тенге и 25 млн долл.) с АО "Атырамунайгазгеология", АО "North Caspian Petroleum" и иностранной компании "MTA Securities & Investments Limited" (бывший инвестор этих компаний). В заявлении они именуются "третьи лица".

22 июля 2019 года СМУС полностью удовлетворил указанное заявление.

28 августа 2019 года Алматинский горсуд (апелляция) оставил это постановление без изменения, а поданные на него жалобы тех самых "третьих лиц" – без удовлетворения.

В жалобах адвокаты инвестора и бизнесменов обращали внимание суда, что на стадии так называемого "изменения порядка и способа исполнения приговора" допущены грубейшие (беспрецедентные) нарушения закона:

- В уголовном процессе (УПК РК) нет такой стадии производства по делу, как "изменение порядка и способа исполнения приговора";

- На стадии "изменения порядка и способа" в уголовном деле не могут появляться новые лица, которые не являлись участниками процесса (фигурантами дела);

- Долг, взысканный с одного лица, не может путем "изменения порядка и способа" его взыскания перекладываться на другое лицо. Фактически такой подход означает прощение (в части долга) лиц, признанных виновными, и возложение имущественной ответственности (в части долга) на посторонних лиц, не участвовавших в процессе;

- В гражданском процессе (ГПК РК) новые (третьи) лица тоже не могут привлекаться к делу на стадии изменения порядка и способа исполнения судебного акта. Должен предъявляться новый иск к соответствующим ответчикам по соответствующим основаниям (которых нет – от авт.) с уплатой соответствующей госпошлины и так далее.

Стоит обратить внимание, что АО "Атырамунайгазгеология", АО "North Caspian Petroleum" – крупные казахстанские инвесторы, а "MTA Securities & Investments Limited" – крупный иностранный инвестор. Они не являлись и не являются структурами, подконтрольными Аблязову М.К.

Понятно, что проще "дотянуться" до того, кто ближе, пусть даже этот "кто-то" честно, добросовестно работает. Бегать за беглым олигархом по всему миру, нанимать за рубежом дорогих адвокатов – это, видимо, не так приятно. Проще решать вопросы на "своей" территории. Но закон – один для всех! И в Казахстане – тоже.

Получается, фактически беглому олигарху Аблязову, до которого казахстанские правоохранители не могут "дотянуться", и его подельникам (Жаримбетов Ж.Д., Садыков К.А. и Мамеш С.Х.) казахстанский суд списал (простил) долги на крупную сумму – 3 млрд тенге и 25 млн долларов. Зато платить по их счетам придется казахстанскому бизнесу.

Так называемый потерпевший (он же "гражданский истец" в уголовном деле) продолжает наращивать давление. Теперь – по линии экономического правосудия. К инвесторам заявлены иски о признании недействительными ряда сделок. Робкая попытка экономического суда пригласить иностранных инвесторов в суд и приостановить разбирательство на время доставки уведомлений по строгим правилам ГПК РК не понравилась "потерпевшему". Итог – определение экономического суда отменено апелляцией. В Казахстане возможно все! Запасаемся попкорном, дамы и господа.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!