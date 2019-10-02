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Режиссер "Джокера" оценил граффити алматинских художников

Видео, на котором алматинская команда Repas (Дмитрий DMN и Влад Zeno) создает свою работу, Тодд Филлипс выложил в своем Instagram.

Фото : Instagram2 октября 2019, 09:39

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс оценил работу алматинских художников, сделавших граффити на одном из зданий в Алматы в честь главного героя выходящей в прокат картины, передает Zakon.kz.

Видео, на котором алматинская команда художников Repas (Дмитрий DMN и Влад Zeno) создает свою работу, Тодд Филлипс выложил в своем Instagram. Видео и фото уже набрало более 38 тыс. лайков. На граффити на одном плече главного персонажа фильма - Джокера, сидит ангел, на другом - демон. Так художники увидели психологическое состояние главного героя фильма.

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Joker street art in Kazakhstan. ???? @repas_workshop. Time lapse ???? by @tenyakov #Joker

Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1) 1 Окт 2019 в 8:04 PDT



Премьера "Джокера" Тодда Филлипса состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале. Авторитетное жюри присудила фильму главный приз - "Золотого льва".


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