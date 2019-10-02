Даленов: Доллар реагирует на внешние шоки

На внешние шоки курс должен реагировать, и он это делает.

Фото : ПМ

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов в кулуарах Мажилиса поделился мнением по поводу роста курса доллара, передает корреспондент Zakon.kz. - Мы сейчас находимся в плавающем режиме плавающего курса, - напомнил он. В то же время Даленов отметил определенное влияние на курс доллара внешних факторов. - Конечно, на внешние шоки курс должен реагировать, и он это делает, - пояснил министр. Напомним, вчера курс нацвалюты в обменниках страны достиг 390 тенге за доллар. Оксана Скибан, Нур-Султан

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