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Даленов: Доллар реагирует на внешние шоки

На внешние шоки курс должен реагировать, и он это делает.

Фото : ПМ2 октября 2019, 11:38

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов в кулуарах Мажилиса поделился мнением по поводу роста курса доллара, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы сейчас находимся в плавающем режиме плавающего курса, - напомнил он.

В то же время Даленов отметил определенное влияние на курс доллара внешних факторов.

- Конечно, на внешние шоки курс должен реагировать, и он это делает, - пояснил министр.

Напомним, вчера курс нацвалюты в обменниках страны достиг 390 тенге за доллар.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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