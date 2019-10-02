Даленов: Доллар реагирует на внешние шоки
На внешние шоки курс должен реагировать, и он это делает.
Фото : ПМ2 октября 2019, 11:38
Министр национальной экономики РК Руслан Даленов в кулуарах Мажилиса поделился мнением по поводу роста курса доллара, передает корреспондент Zakon.kz.
- Мы сейчас находимся в плавающем режиме плавающего курса, - напомнил он.
В то же время Даленов отметил определенное влияние на курс доллара внешних факторов.
- Конечно, на внешние шоки курс должен реагировать, и он это делает, - пояснил министр.
Напомним, вчера курс нацвалюты в обменниках страны достиг 390 тенге за доллар.
Оксана Скибан, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4988430-414b7c925152b27ee03851cc99f56e17
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...