Последствия инфляционного шока: как страны реагируют на снижение уровня инфляции

За последние три года весь мир испытал на себе инфляционный шок, где-то меньше, где-то больше. В своем кратком обзоре Zakon.kz разбирался, как страны реагируют на снижение уровня инфляции.

Очевидно, что если сравнивать данные, начиная с прошлых годов, то уровень инфляции в странах мира был разный. В США, к примеру, инфляция была на 20% ниже, чем в Казахстане, хотя для США уровень инфляции в 8% был рекордным за 40 лет. Там, в целом, как отмечают эксперты, вообще сложилась уникальная ситуация – на протяжении нескольких месяцев во время Covid выдавали всем гражданам деньги, по сути, буквально заливали экономику деньгами и получили свой результат.

В Казахстане же пошли по иному пути. Благодаря определенным правительственным мерам, несмотря на то, что в 2022 году у нас был инфляционный всплеск, в этом году прогнозируется низкая инфляция. А в соседней с Казахстаном России в прошлом году инфляция была ниже, чем у нас, но в этом году прогнозируется, что инфляция в РФ будет выше, чем у нас. В первую очередь это связано с секционными войнами.

Замедление инфляции в США и еврозоне вскрыло новые проблемы

На днях Bloomberg сообщил, что за последние годы американские потребители столкнулись с рекордным ростом цен за последние десятилетия. Чтобы купить те же товары и услуги, которые семья могла позволить себе за 100 долларов до пандемии, сейчас требуется 119,27 доллара. С начала 2020 года цены выросли примерно настолько же, насколько они выросли за все 10 лет. Существенно выросла стоимость жилья и транспорта: ипотечные ставки выросли в 2,5 раза, а автокредитование – на треть. Но особенно остро подорожали продукты питания, жилье и коммунальные услуги. Так, цены на продуктовые магазины выросли в среднем на 25%, на электричество – на 25%, а расходы на проживание – примерно на 20%. При этом в сентябре 2023 года средняя стоимость детского сада была на 32% выше уровня 2019 года.

Ожидается, что в следующем году продовольственная инфляция вернется к уровню менее 2% , но это может не принести потребителям большого облегчения, пишет издание.

Анализируя ситуацию в США, Bloomberg пишет, что, несмотря на замедление инфляции в целом, данные по ее росту лишь показывают, что цены растут медленнее, но не возвращаются к допандемийным значениям. И даже несмотря на рост зарплат с 2020 года, все же большая часть повышения была съедена инфляцией. Это, как отмечает издание, может стать ключевым фактором на президентских выборах в США, которые должны состояться 5 ноября 2024 года.

По данным опроса Bloomberg News/Morning Consult, четверо из 10 избирателей колеблющихся штатов заявили, что экономическая составляющая будет главным вопросом на грядущих выборах. В то же время снижение темпов роста цен в ближайшие месяцы не компенсирует ущерб, нанесенный доходам и сбережениям граждан, приходит к выводу Bloomberg.

Сравнивая ситуацию по инфляции в Европе, Bloomberg ссылается на исследования Национального бюро экономических исследований (NBER), которое пришло к выводу, что в Европе рост инфляции больше всего ударил по пожилым людям, которые потеряли более 20% от своего прежнего уровня жизни. Как показывают исследования NBER, инфляция 2021-2022 годов стоила более 3% национального дохода во Франции, Германии и Испании и около 8% национального дохода в Италии, что превышает затраты, которые может понести типичная рецессия.

Издание пишет, что падение уровня инфляции в еврозоне до 2,4% с 10,6%, зафиксированных год назад, снижает нагрузку на европейскую экономику, а заодно и риск того, что некоторые европейские избиратели выберут демагогических лидеров. Кроме того, по мнению Bloomberg, инфляционные показатели в странах еврозоны отражают их неспособность сбалансировать интересы молодых и старых граждан, а значит, им еще предстоит найти решение данной проблемы.

В Казахстане грамотная политика приводит к замедлению инфляции в стране, но есть риски

В Казахстане инфляция также демонстрирует замедление. В ноябре инфляция в годовом исчислении составила 10,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 9,2%, непродовольственные товары – на 9,9%, платные услуги – на 12,0%.

Согласно прогнозу рейтингового агентства АКРА, к концу 2024 года уровень инфляции сократится до 7%, к концу 2025 года – до 5%. Как отмечается в опубликованном АКРА макроэкономическом прогнозе на 2023-2025 годы, экономика Казахстана демонстрирует устойчивость и возвращается на траекторию стабильного роста. В 2022 году экономическая активность в стране выросла на 3,2%, а по итогам первой половины 2023 года рост в реальном выражении составил 5% – рекордные темпы за последнее десятилетие.

"Это обусловлено не только фактором низкой базы начала 2022 года, но и активным привлечением инвестиций в основной капитал, усилением потребительского кредитования (поддержку которому оказывает фискальное расширение), относительно благоприятной внешней конъюнктурой на экспортные товары и, как следствие, стремительным развитием внешней торговли. В целом, за прошлый год кредитование экономики выросло на 22%, а внешнеторговый оборот – на 33%", – говорится в макроэкономическом прогнозе АКРА.

Потребительская инфляция в Казахстане, по исследованиям агентства, прошла пик в 2022 году. И хотя монетарная политика остается достаточно жесткой, а фоновое давление инфляционных ожиданий пока сохраняется, регулятор пересмотрел среднесрочные таргеты по инфляции: теперь они составляют 4-5% на 2023-2024 годы и 3-4% с 2025 года.

Вместе с тем, поскольку Казахстан тесно интегрирован в глобальную экономическую сеть и находится в едином экономическом пространстве со странами ЕАЭС, то и происходящее там сказывается на нашей экономике.

"В Казахстане всплеск инфляции на продукты питания был в прошлом году, но в этом году мы смогли сбить эту инфляцию благодаря грамотной политике правительства. И в этом году, я думаю, меньше 10% будет, в районе 7-8%. На нас очень сильно влияет ситуация в России. Мы находимся в рамках единого экономического пространства, поэтому испытываем на себе все проблемы, которые происходят в России", – считает экономист, директор DAMU Research Group Тимур Айсаутов.

Эксперт полагает, что если в России инфляция резко пойдет в рост, то мы на себе это тоже ощутим. Поэтому нам невыгодно, чтобы у нашего соседа была высокая инфляция.

"Мы на себе почувствуем это, потому что есть такое понятие, как импорт инфляции, соответственно, импортируемая продукция может подорожать. С другой стороны, это даст стимул для развития отечественного производства. Но, тем не менее, инфляция может носить импортный характер". Тимур Айсаутов

Экономист отмечает, что ежегодный рост инфляции на 1-3% – вполне приемлемый уровень. Другое дело, если инфляция выходит за пределы и достигает, к примеру, 6%. Такой показатель говорит о серьезных проблемах в экономике. В России годовая инфляция превысила верхнюю границу прогноза Банка России на 2023 год (7,0-7,5%).

По данным Росстата, инфляция ускорилась до 7,53% с 7,37% на 20 ноября и 6,69% – на конец октября. Ускорение инфляции объясняется многими факторами, в том числе – санкционными ограничениями и усилением потребительских настроений в предновогодний период. Однако, как и в Казахстане, власти РФ держат инфляционные процессы на контроле, и согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики ожидается, что годовая инфляция в стране снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться около 4% в дальнейшем.

В завершение стоит отметить, что, с точки зрения экспертов, в целом экономика Казахстана возвращается к равновесному росту. И по прогнозам правительства страны, и как показывают исследования АКРА, реальный ВВП в следующем году составит более 5%. До 2025 года драйверами роста будут добыча сырья (в том числе за счет запуска новых мощностей на месторождении Тенгиз), а также строительство и сфера услуг, которые покажут годовой рост в среднем на 4,9-5,4%.