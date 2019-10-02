Черта бедности определена в Казахстане

Приказ вводится в действие с 1 октября 2019 года.

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 27 сентября 2019 года внес изменения в приказ "Об определении размера черты бедности", сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится - определить черту бедности по Республике Казахстан:

- с 1 января 2018 года - в размере 50% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, в случае если размер величины прожиточного минимума, рассчитанный местными исполнительными органами за указанный период составит ниже размера величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то черта бедности определяется в размере 50 процентов от величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

- с 1 апреля 2019 года - в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи, но не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

- с 1 октября 2019 года - в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи..

Приказ вводится в действие с 1 октября 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

Величина прожиточного минимума с 1 января 2019 года составила 29 698 тенге.

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