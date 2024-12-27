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Право

Черта бедности изменилась в Казахстане

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 08:40 Фото: Zakon.kz
Министр труда приказом от 20 декабря 2024 года внесла изменения в приказ от 19 мая 2023 года "Об определении размера черты бедности", сообщает Zakon.kz.
"С 1 января 2025 года черта бедности определена в размере 35% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, но не ниже 70% от величины регионального прожиточного минимума, рассчитанного за указанный квартал", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 6 января 2025 года.

Напомним, ранее планировалось определять черту бедности с 1 января 2025 года в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.

Мы рассказывали, что в Казахстане разработали методику расчета медианного дохода на основе цифровой карты семьи.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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