Черта бедности изменилась в Казахстане

Министр труда приказом от 20 декабря 2024 года внесла изменения в приказ от 19 мая 2023 года "Об определении размера черты бедности", сообщает Zakon.kz.

"С 1 января 2025 года черта бедности определена в размере 35% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, но не ниже 70% от величины регионального прожиточного минимума, рассчитанного за указанный квартал", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 6 января 2025 года.

Напомним, ранее планировалось определять черту бедности с 1 января 2025 года в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.

Мы рассказывали, что в Казахстане разработали методику расчета медианного дохода на основе цифровой карты семьи.