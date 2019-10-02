Ответственность госорганов за мобилизацию разграничат

Тем самым будут конкретизированы функции госорганов.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации", передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, проект закона предусматривает внесение поправок в 3 Кодекса (Бюджетный кодекс, КоАП, "О здоровье народа и системе здравоохранения") и 4 закона ("О мобилизационной подготовке и мобилизации", "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", "О гражданской защите", "О национальной безопасности Республики Казахстан").

Документом предлагается ряд норм.

- Уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки наделяется компетенцией госконтроля в области мобилизационной подготовки. Контроль будет осуществляться в отношении следующих органов. Это - центральные исполнительные госорганы, за исключением Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. Госорганы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту РК, за исключением случаев, предусмотренных законами РК, а также местные исполнительные органы, - перечислил он.

Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 462 Кодекса "Об административных правонарушениях" дополняется уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки.

- Это позволит установить ответственность госорганов в области мобилизационной подготовки и мобилизации. Разграничиваются полномочия госорганов в области мобилизационной подготовки. Тем самым будут конкретизированы функции госорганов. Уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки наделяется компетенцией по координации деятельности в сфере создания и сохранения страхового фонда. Это страховой фонд технической документации на изделия вооружения и военной техники, важнейшую гражданскую продукцию, а также проектной документации на объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся национальным достоянием, - уточнил глава МНЭ.

В то же время, по его словам, внедряются новые подходы для обеспечения своевременного "освежения государственного материального резерва".

- Это - введение освежения материальных ценностей пунктами хранения и передача материальных ценностей на баланс других государственных органов на безвозмездной основе. А также выполнение функций по поставке, хранению и освежению лекарственных средств и изделий медицинского назначения мобилизационного резерва уполномоченным органом в области здравоохранения и единым дистрибьютором, осуществляющим деятельность в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, - отметил Даленов.

Министр заключил, что этот законопроект направлен на дальнейшее совершенствование системы мобилизационной подготовки и государственного материального резерва.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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