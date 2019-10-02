Полицейского из Жанаозена наказали за шторки на служебном авто

Ему объявлен строгий выговор.

Глава управления полиции города Жанаозена, после обращения к нему общественника, наказал строгим выговором сотрудника роты патрульной полиции за установку занавесок на заднем сиденье служебного автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По словам карагандинского общественника, активиста Жана Ботанова, полицейская патрульная машина со шторками на задних боковых окнах была обнаружена на одной из автозаправочных станций.

- К полицейским подошли и попросили объяснить причину установки занавесок на госмашине. Но сотрудники ОВД ничего не сказали и уехали. Замечу, что госслужба в Казахстане основывается на принципах гласности и прозрачности, – прокомментировал общественник Жан Ботанов.

Жалоба на нарушение сотрудников патрульной полиции поступила начальнику Управления полиции города Жанаозен Айдару Касанову. Разобравшись, подполковник полиции сообщил о настигшем полицейского наказании.

- По факту установления занавесок на заднем сиденье патрульной автомашины Лада веста (LADA Vesta) бортовой номер 606 госномер 0083 КР/12 в отношении водителя – сотрудника роты патрульной полиции Управления полиции г. Жанаозен проведено служебное расследование, в ходе которого указанный факт был подтвержден. В связи с чем, на основании закона РК «О правоохранительной службе» младшему сержанту полиции Кошанову К. объявлен строгий выговор, – сообщил глава управления полиции Айдар Касанов.

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