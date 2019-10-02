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За шпионаж в пользу США иранца приговорили к смертной казни

Имя этого осужденного не объявят до рассмотрения в Верховном суде кассационной жалобы по этому делу.

Фото : youtube.com2 октября 2019, 13:02

Суды в Иране осудили троих человек "за шпионаж в пользу США", приговорив одного из них к смертной казни. Еще один осужден по обвинению в шпионаже в пользу Британии, сообщает Радио Азаттык.

Официальный представитель судебной системы Голамхосейн Эсмаили на пресс-конференции 1 октября сказал, что "на минувшей неделе революционный суд приговорил к смертной казни человека, обвиненного в шпионаже в пользу американской [разведывательной] службы".

Эсмаили сказал, что имя этого осужденного не объявят до рассмотрения в Верховном суде кассационной жалобы по этому делу. Он добавил, что двое мужчин, Али Нафарие и Мохаммадали Бабапур, получили 10-летние тюремные сроки за работу на ЦРУ, еще один – Мохаммад Амин Насаб – приговорен к 10 годам заключения по обвинению в шпионаже в пользу британской разведки.

Пока неясно, связаны ли данные дела с озвученным в июле заявлением министерства разведки Ирана о "разоблачении сети ЦРУ", в результате которого, как сообщалось, в общей сложности были задержаны 17 человек. Некоторые из задержанных, как сообщалось, были приговорены к смертной казни.


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