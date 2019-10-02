СКО вошла в группу регионов с низким уровнем коррупции

Оптимистичная ситуация, связанная с индексом восприятия коррупции в Северном Казахстане еще не повод для успокоения.

Такие выводы сделаны экспертами Общественного фонда "Transparency Kazakhstan" по результатам проведенного социологического опроса "Мониторинг состояния коррупции в Казахстане", передает пресс-служба акима СКО.

Об этом сообщил руководитель Антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области Ернар Баянгазин в ходе заседания межведомственной комиссии под председательством акима региона Кумар Аксакалова.

Путем социологического опроса, международным рейтинговым Агентством в Северо-Казахстанской области охвачено порядка 700 респондентов на уровне области, города и районных центров. И изучено 568 обращений, поступивших на портал "Открытый диалог".

Руководитель Антикоррупционного ведомства подчеркнул, что область вошла в группу с результатом ниже среднего показателя по частоте коррупционных взаимодействий. При этом, 7,1% считают, что коррупция стала необходимой частью жизни, без которой нельзя решить ни один вопрос в госорганах.

В целом, опрос населения области в разрезе районов свидетельствует о том, что более 80% опрошенных жителей района Шал Акына, М. Жумабаева и Айыртауского районов полагают, что разговоры о масштабах коррупции при получении госуслуг безосновательно завышены.

- Между тем, в других районах ситуация выглядит несколько иначе, так как опрошенные жители района им. Г. Мусрепова и Петропавловска отмечают, что коррупция стала необходимой частью жизни - 25 и 20 % соответственно, - сказал Баянгазин.

Аналогичные статистические сведения получены и в ходе опроса предпринимателей.

Так, только 10 % предприниматели района Г. Мусрепова считают, что любой вопрос можно решить, не прибегая к коррупционным схемам, а 90 % затруднились с однозначным ответом.

- 50% предпринимателей Петропавловска, Аккаинского района считают, что коррупция не имеет широкого распространения, но использование коррупционных схем при получении госуслуг позволяет проще и быстрее решить вопрос в госорганах, а в Жамбылском районе такого мнения придерживаются порядка 80 % опрошенных, - отметил он.

Кроме того, жителями области отмечены такие организации, где все еще сохраняется возможность решить вопросы в обход установленных правил как земельные отношения, ЦОН, государственные поликлиники и больницы, детские сады. Со стороны предпринимателей названы – таможня, ДЧС, акимат района Шал акына.

Вместе с тем Ернар Баянгазин сообщил, что чаще всего при получении госуслуг инициатором неформального решения по мнению 57,9% опрошенного населения выступают "сами люди", 23,7% - назвали посредников и лишь 18,4% - работников того или иного ведомства.

- В целом, анализ полученных ответов позволяет сделать вывод о том, что основной причиной, побуждающей к решению вопроса неформальным способом выступает желание граждан и предпринимателей сделать все быстро, без волокиты и уложиться в приемлемые для себя сроки, - подытожил Баянгазин.

По итогам выступления аким области Кумар Аксакалов обозначил, что оптимистичная ситуация, связанная с индексом восприятия коррупции в Северном Казахстане еще не повод для успокоения.

- Мы должны консолидироваться и синхронизировать наши общие усилия по реализации Антикоррупционной стратегии и проекта "Адалдық алаңы, - отметил аким региона.

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