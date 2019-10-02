Жумагалиев: Адресную справку требуют просто так

Ежегодно количество обращений за этой справкой достигает 10 млн.

С 1 ноября никто не имеет права запрашивать у граждан адресную справку. Об этом министр цифрового развития Аскар Жумагалиев сообщил на презентации цифровых новинок осени в Астана-Хаб, сообщает пресс-служба организации.

Адресная справка сегодня является самой популярной государственной услугой, за которой казахстанцы обращаются в ЦОН. Ежегодно количество обращений за ней достигает 10 млн.

- Год назад мы проанализировали, и выяснили, что многие эту справку требуют просто так, без необходимости. Ее требуют отделы кадров при приёме на работу, хотя это требование не прописано в Трудовом Кодексе. Требуют поликлиники, университеты, и библиотеки. Даже некоторые госорганы продолжали запрашивать эту справку, хоть мы и неоднократно говорили, что они не имеют право это делать, так как могут самостоятельно получить эту информацию, - рассказал Жумагалиев.

По словам Аскара Жумагалиева, на недавнем заседании Правительства кабинет министров проголосовал за исключение адресной справки из реестра государственных услуг с 1 ноября. Проведена большая работа по интеграции систем, которая позволила принять это решение.

- У госорганов есть месяц, чтобы еще раз предупредить все свои подразделения о том, что с 1 ноября адресной справки не будет. В ближайшее время МИД, к примеру, также напишет соответствующие письма в иностранные посольства, и там ее также перестанут требовать. Я думаю, адресная справка войдет в историю, не только как самая популярная, но и станет примером для отмены других справок, - заключил министр.

Как отметила председатель правления НАО "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева, все, кому потребуются адресные сведения гражданина, смогут получить их самостоятельно через новый сервис, разработанный АО "НИТ" совместно с МВД РК, который будет запущен к 1 ноября. Для этого гражданин должен будет подтвердить свое согласие на выдачу адресной информации с помощью СМС.

Вместе с тем Жумагалиев попросил казахстанцев информировать его после 1 ноября о незаконных фактах требования адресной справки со стороны госучреждений.

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