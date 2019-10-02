Барби больше не девочка

Барби и Кен теперь — как бы трансгендеры.

В крупнейших американских сетевых магазинах появилась линейка новых кукол Барби. Вспомните свое детство и его спутницу — золотоволосую длинноногую американскую принцессу с изящными очертаниями женской фигуры. Помнится, в 90-е шла битва "настоящих" Барби с поддельными — неизвестного производства, потом у этой девочки появился друг — мальчик Кен… Долгая была история. Так вот, новая Барби уже не девочка, сообщает РИА Новости.

Смысл проекта — создать "инклюзивных" кукол, очевидно, для тех детей, которые необязательно "идентифицируют" себя как девочку или мальчика. И для всех прочих детей, естественно, тоже. И вот мы видим странное худое создание, лишенное очевидных половых признаков, которое можно креативно переодеть и в целом превратить в мальчика и наоборот. Рекомендуемый возраст потребителей — от шести лет.

То есть Барби и Кен теперь — как бы трансгендеры. До начала нынешней, удушающей западные общества революции трансгендерность — а это очень редкое отклонение от нормы — считалась заболеванием, а еще этот феномен нередко проявляется (и потом уходит) в переходном подростковом возрасте. Сейчас в западной группе государств идет битва за то, чтобы считать его (и операции по смене пола, в том числе финансируемые государством) чем-то прекрасным и желательным. Вот случайно выловленный из потока новостей краткий рассказ о боксере, который родился женщиной и почувствовал себя человеком, только когда "стал мужчиной", и это лишь один пример.

Зачем нужно было компании-производителю обновлять подругу детства: чтобы малыши усвоили в незамысловатой игре, что это неважно, кем они родились, пол можно себе выбрать по вкусу. Компания всего лишь следует тренду, то есть бешеной деятельности активистов. Настойчивый ввод в моду трансгендерности, так же как и преследование нормально ведущих себя мужчин и женщин, — часть упомянутой революции, которая, очевидно, ставит целью уничтожение не только современного общества с его складывавшейся веками системой отношений, но даже и самого человека как биологического явления. Это их революция, которая перехлестывает через все границы, в том числе в виде миллионов новых — бесполых — Барби, и на наших магазинных полках.

И тут наиболее интересный вопрос: что делать и как реагировать. Самое бездарное, что можно придумать, — с истошным криком "это же дети" ввести запрет на импорт Барби-трансгендера и думать, что этого достаточно. Можно спросить у живших в СССР, что и как там запрещалось и каковы результаты. Вот, помнится, поначалу зачем-то боролись даже с "Битлз" и вырастили несколько поколений людей, для которых "Битлз" и целое направление музыки после них — свет разума и духа (и это хорошие поколения).

Тем более что речь идет о нашем обществе, которое явно выбрало и перебрало лимит всех и всяческих запретов. Дальше путь только к снятию таковых, пока они окончательно не стали посмешищем. Запреты — часто лишь симптом бессилия: ну примем мы закон о недопустимости пропаганды трансгендерности среди молодого поколения — и что с этим законом будут делать судьи или продавцы магазинов игрушек?

По сути, речь о выборе из двух альтернативных вариантов поведения. Один — это попытка отсидеться за железным занавесом в ожидании, пока беснующиеся пожрут сами себя или, допустим, большой кровью преодолеют революционную заразу и породят новую/старую прекрасную культуру. Тогда занавес можно будет снимать. Но, как уже сказано, в СССР именно этим и занимались (с известным результатом). Второй вариант — не уходить от драки, а активно в нее втянуться. Драка — это весело. Можно было бы вытащить на свет Божий маленькую девочку, которая с высокой трибуны сказала бы всем этим активистам: "Вы украли у меня мечты и детство! Вы украли маленьких принцесс, хрупких, нуждающихся в защите рыцаря, — этих Барби, Белоснежек и Золушек… Ну я не всегда бываю принцессой, бываю и довольно противным поросенком, но, по крайней мере, мечта о длинных локонах и кружевных платьях у каждой должна быть".

Но тут есть проблема: наш мудрый народ, притом что к природе относится с уважением, почему-то сразу (через сетевые опросы и прочее) вынес приговор всей истории с Гретой Тунберг: это мерзость — использовать больных детей во взрослых лоббистских играх.

Стоп-кадр рекламного видео кукол Creatable World компании Mattel

И есть еще одна проблема. Западные разрушители собственных и всех прочих обществ заранее отработали технологию борьбы с теми, кто им противится. С активистами нельзя спорить, они устроят шумный бойкот несогласным и выгонят их с работы и из приличного общества. Если вы заметили, на территориях, захваченных зелеными, нельзя сказать слово против Греты Тунберг. И попробуйте также что-то сказать насчет нашествия агрессивных трансгендеров на нормальные семьи — вас обвинят в том, что вы обижаете правильную бесполую Барби.

Одно утешает: уничтожители обществ сами загнали себя в то же положение, в котором ранее проиграл СССР. Этот их запрет на несогласие — тот же железный занавес, который когда-то обессилил советский проект. То есть нашим принцессам подыгрывает простое человеческое любопытство: как это в странах СНГ еще можно говорить, что девочки — это девочки, а мальчики — все-таки мальчики.

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