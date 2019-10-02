Что дало ОСМС карагандинской поликлинике?

Одним из плюсов можно выделить дополнительное финансирование на профосмотры.

Карагандинская область вот уже месяц тестирует систему медицинского страхования и первой в стране может рассказать, как живется в режиме ОСМС. Что изменилось?

У узкого специалиста с 25-летним стажем и высшей категорией повысилась зарплата на 60% (!), для участковых врачей снизилась нагрузка на 500 человек, протокол лечения больного можно проверить благодаря автоматизации системы, поликлиники скоро начнут сами проводить несложные операции…О том, как перестраиваются медучреждения на работу в новом формате, и ожидаемых изменениях для врачей и пациентов мы побеседовали с директором поликлиники №3 г. Караганды Санией Буранкуловой.

– Сания Нуртасовна, поделитесь, что изменилось в вашей поликлинике с запуском пилотного проекта медицинского страхования?

– Во-первых, мы разукрупнили участки. Раньше участковый врач обслуживал до 2000-2200 человек, позже мы пришли к показателю 1800-1900. Сейчас вместо 41 участка сделали 45, расширив штат врачей общей практики и снизив нагрузку на них – теперь на каждого приходится 1700 пациентов. Уменьшение нагрузки произошло и за счет того, что часть вызовов, патронаж мы делегируем среднему медицинскому персоналу. Это позволит врачу общей практики больше времени уделить качеству своей работы, повышению квалификации. Ведь ему необходимо знать все – и неврологию, и кардиологию, и другие направления.

Важное улучшение, которого нам позволила достичь система ОСМС, – мы подняли зарплату узким специалистам.

– За счет каких средств удалось этого добиться?

– В рамках пилотного проекта ОСМС нам дополнительно выделили деньги на профосмотры, которые раньше отдельно не финансировали. Одному врачу приходилось и приемы вести, и профосмотры детского населения проводить, и школьной медициной заниматься. И все на одну ставку. Теперь же дополнительные деньги пошли на мотивацию узких специалистов, ведь в Караганде большая конкуренция среди государственных и частных клиник. И чтобы удержать врачей, мы должны улучшат их условия труда, оплату. Уже с 1 сентября всем остродефицитным специалистам назначили коммерческий оклад. Если врач высшей категории со стажем свыше 20–25 лет получал около 100 тысяч тенге (без психоэмоциональных и прочих начислений), то теперь – 160 тысяч.

– Стоимость пролеченного больного в стационаре зависит от тяжести лечения. Не приведет ли это к тому, что врачи будут "утяжелять" случай, чтобы заработать больше?

– Все прозрачно для проверяющих. Система в автоматическом режиме проверяет на соответствие диагноз, симптомы, протокол лечения. И если обнаружится нарушение, а врач не сможет объяснить его, медучреждение просто не получит деньги за больного.

– С внедрением системы ОСМС часть несложных операций поликлиники смогут проводит амбулаторно. Что для этого нужно?

– Должен быть операционный зал, подготовленные кадры, оснащение. Мы к этому готовимся и тоже будем проводить операции, что тоже будет финансироваться.

– Часть средств в пилотном режиме выделена на реабилитацию. Ваша поликлиника работает в этом направлении?

– Мы подготовили отделение реабилитации. У нас есть обученный реабилитолог, мультидисциплинарная команда, хороший физиокабинет, оборудование, хороший ЛФК-зал, массажист и главное – есть лицензия. В целом мы были готовы к внедрению ОСМС.

– А готовы ли к системе медицинского страхования пациенты?

– Ведется большая работа ведется по информированию населения, в том числе на базе поликлиник. Тем не менее, у людей еще много вопросов. Самый популярный – как будет оказываться помощь безработным, пенсионерам, детям, беременным. Мы объясняем, что определены 15 категорий населения, за которых будет платить государство, и они будут получать весь спектр медицинских услуг пакета медстрахования.

– А как будут лечиться незастрахованные?

– Есть гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, который оказывается абсолютно всем. Они могут вызвать скорую, прийти на прием к врачу общей практики, пройти скрининговое обследование по возрасту, получить прививку. Патронаж детей и беременных тоже входит в этот перечень. Переживания в духе "незастрахованных никто нигде не примет" безосновательны. Да я и не могу представить ситуацию, чтоб наши врачи оставили человека без помощи.

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