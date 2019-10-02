Кыргызстанский тренер по боксу скончался после драки в России

Друзья погибшего начали сбор средств на его транспортировку на родину.

В небольшом российском городе Ленинск-Кузнецк скончался 25-летний Болот Атакулов, тренер по боксу из Кыргызстана, сообщает gazeta.a42.ru.

По информации ГУ МВД России по Кемеровской области, в сентябре тренер стал участником драки в одном из городских баров. По версии задержанного впоследствии полицией зачинщика драки, ему не понравилось, как Болот разговаривает со спутницей.

32-летний мужчина был нетрезв и предложил "разобраться на улице". Болота Атакулова госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом височной кости, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которое теперь могут переквалифицировать.

Как рассказали близкие спортсмена, Атакулов скончался 2 октября.

Накануне он пришел в себя, но организм не выдержал. Сейчас друзья погибшего начали сбор средств на его транспортировку в Кыргызстан: в Кузбассе у спортсмена осталась только сестра-студентка, для которой такие расходы неподъемны.

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